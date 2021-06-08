9 июня в Донецке сократят подачу воды

Напор воды в кранах может упасть на 30-40 процентов. Фото: minstroy-dnr.ru Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

9 июня в связи с проведением ремонтных работ на Верхнекальмиусской фильтровальной станции в Донецке сократят подачу воды. Водоснабжение ограничат более чем на треть для всех потребителей в городе. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Из-за аварийных ремонтных работ на Верхнекальмиусской фильтровальной станции 9 июня с 9.00 до окончания работ будет сокращен объем подачи воды на 30-40 процентов по всей территории Донецка, - проинформировал мэр.

Верхнекальмиусская фильтровальная станция расположена в северной части столицы ДНР. Этот район находится недалеко от линии соприкосновения и неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Напомним, во второй половине мая в городах и районах Донецкой Народной Республики провели дезинфекцию водопроводных сетей. Специалисты обработали их с помощью хлора.

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