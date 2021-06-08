В ЛНР не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Медики призывают жителей быть внимательными к своему здоровью и соблюдать противоэпидемические меры. Фото: Мир Луганщине

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике не были зафиксированы новые случаи заболевания жителей COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Также не было летальных случаев среди заболевших, - рассказали медики.

В Минздраве добавили, что за все время пандемии в Республике коронавирусную инфекцию обнаружили у 4 828 человек. После прохождения курса лечения выздоровели и выписались из больниц 4 262 пациента. От болезни скончались 443 жителя ЛНР.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в Луганской Народной Республике даже запретили работу летних пришкольных лагерей.

- Отменить работу лагерей с дневным пребыванием в образовательных учреждениях в летний период 2021 года, - говорится в решении Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.

А вот оздоровление детей в загородных лагерях разрешили со второго потока - но при соблюдении всех противоэпидемических требований.

Читайте также

Луганским школьникам разрешили отпраздновать выпускной

Организовать торжества можно только при условии строгого выполнения всех противоэпидемических требований (подробнее)