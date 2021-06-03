Между Дебальцево и Горловкой пустят пригородные поезда

Раньше пассажирского сообщения между Никитовкой и Дебальцево не было, здесь ходили только грузовые поезда. Фото: ГП «Донецкая железная дорога»

7 июня в Донецкой Народной Республике откроется новый пригородный маршрут. Он свяжет Дебальцево с севером Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Донецкая железная дорога».

- C 7 июня назначается курсирование пригородных поездов сообщением Никитовка-Дебальцево и Дебальцево-Никитовка, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что со станции Никитовка отправка поезда будет осуществляться в 6.00, в Дебальцево он прибудет в 7.30. Поездка обратно начнется в 17.10 и завершится соответственно в 18.42. Поезд проследует через станции Байрак, Углегорск и Булавин со всеми остановками на пунктах.

Напомним, станция Никитовка располагается на севере Горловки, ее открыли в 1869 году. За время военных действий в Донбассе она неоднократно попадала под обстрелы противника, в результате чего получили существенные повреждения здание и ж/д пути. Впоследствии их восстановили силами работников Донецкой железной дороги.

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