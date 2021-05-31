В ДНР стартовали экзамены в рамках российского ЕГЭ

Денис Пушилин поздравил ребят. Фото: Телеграм-канал Главы ДНР

Сегодня, 31 мая, на территории Донецкой Народной Республики впервые в истории выпускники школ сдали первый экзамен в рамках российского ЕГЭ.

Глава ДНР Денис Пушилин отправился в Донецкую гимназию информационных технологий №61, чтобы поздравить ребят.

- Это знаковое и важное событие не только для 475 его участников, но и для всей Республики – еще один процесс синхронизирован, - сказал руководитель Республики. - Поздравил ребят, которые пришли сдавать экзамен по литературе. Они, конечно, волновались, но, уверен, покажут хорошие результаты.

В этом году на территории Республики оборудованы четыре пункта сдачи ЕГЭ: в Донецкой гимназии информационных технологий №61, в Макеевском лицее №2 «Престиж», в Горловском лицеи №14 «Лидер» и в ДонНУЭТ имени Туган-Барановского.

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