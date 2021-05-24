Погода в Донецке: 25 мая ожидается дождь, до +22 градусов тепла

На протяжении всего дня в столице Донецкой Народной Республики будет стоять облачная погода
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На протяжении всего дня в столице Донецкой Народной Республики будет стоять облачная погода. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь, который должен прекратиться еще до наступления вечера.
Утром температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+17 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +22 градуса по Цельсию.
Ветер северный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-749 миллиметров ртутного столба.
25 мая в народе почитают память святителя Епифания - архиепископа Кипрского. Он известен, как незаурядный церковный учитель и чудотворец. В давние времена люди заметили: если на Епифания утром небо озаряется при восходе солнца красным цветом (одевается в красный кафтан) - значит, лето обещает быть сухим, но пожароопасным.
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