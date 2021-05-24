Утро понедельника в Донецке началось с обстрела ВСУ северного пригорода

Отказ Киева от диалога усугубляет и без того сложную ситуацию на передовой. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром киевские военные обстреляли северные окраины Донецка. Под минометным ударом оказалось село Спартак. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 07.20. Огонь велся с позиций противника в районе подконтрольного украинским властям поселка Опытное. Оттуда были выпущены 9 мин калибром 120 миллиметров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, - уточнили наблюдатели.

Напомним, днем ранее подразделения киевской армии обстреляли районы четырех населенных пунктов Республики за сутки. Огонь велся в направлении Донецкого «Вольво-центра». В зону обстрелов ВСУ также попали окрестности поселка шахты имени Гагарина под Горловкой, а еще сел Ленинское и Новая Марьевка на юге Республики.

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