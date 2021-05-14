Военнослужащий ДНР погиб от огня ВСУ

Трагедия произошла в результате провокационных действий сто стороны украинских военных. Фото: штаб «ООС»

В ДНР заявили о гибели военнослужащего Республики от огня киевских силовиков. Боец погиб недалеко от поселка Пески, расположенного к северу от Донецка. Об этом сообщили в управлении Народной милиции.

- С прискорбием сообщаем, что в результате обстрела погиб защитник нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что боец ДНР погиб во время тушения пожара, который возник в межпозиционной зоне. Как утверждают в Народной милиции, огонь разгорелся по вине провокационных действий со стороны украинских военных. Он угрожал гражданской инфраструктуре, из-за чего военнослужащие Республики принялись его в экстренном порядке тушить. Возникший пожар и стал причиной смерти одного из защитников рубежей Донецкой Народной Республики.

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