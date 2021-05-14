Глава ЛНР заявил о проведении комплексных тренировок сил гражданской защиты Донбасса

Леонид Пасечник подчеркнул, что все мероприятия направлены на обеспечение безопасности граждан и носят исключительно плановый характер. Фото: сайт Главы ЛНР

С 17 по 22 мая пройдут комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты республик Донбасса по реагированию на случай внешних угроз. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что Украина продолжает придерживаться силового сценария в разрешении конфликта. В таких условиях именно благодаря слаженной работе всех служб жители могут чувствовать себя в безопасности.

- В период с 17 по 22 мая в очередной раз во взаимодействии министерствами и ведомствами ДНР будет отработан комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы техногенного и природного характера, действий диверсионных групп и обстрелов со стороны Украины, - заявил Леонид Пасечник.

Лидер ЛНР добавил, что при проведении тренировок возможна повышенная активность служб.

- Хочу обратить внимание, что все мероприятия направлены на обеспечение безопасности граждан и носят исключительно плановый характер, - подчеркнул он.

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