В центре Донецка юнармейцы высадили дубы в память о погибших воинах Донбасса

В столице ДНР прошел торжественный митинг по случаю Дня Победы. Фото: Донецкий штаб организации «Молодая Гвардия - Юнармия»

В рамках акции «Международный сад мира «Благодатное кольцо» юнармейцы ДНР высадили в центре Донецка молодые дубы - в память о воинах Донбасса, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе военно-патриотического движения «Молодая Гвардия - Юнармия».

Там напомнили, что в борьбе с фашизмом участвовали и погибли около 300 тысяч наших земляков.

- Сегодня высадили шесть дубов, каждое дерево символизирует память о 50 тысячах погибших, - рассказали в организации. - Молодые дубы были высажены рядом с мемориалом воинам-афганцам.

Кроме того, сообщается, что юнармейцы также приняли участие в торжественном митинге, прошедшем в столице Донецкой Народной Республики по случаю Дня Победы. Заступив в почетный караул, по окончании мероприятия ребята запустили в небо воздушные шары в память о героях Отечественной.

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