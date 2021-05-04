Денис Пушилин: «Зеленскому не удалось установить контроль над украинскими боевиками в Донбассе»

Глава ДНР настаивает - Киев должен привлечь к ответу виновных в нарушении режима прекращения огня. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня украинские власти показывают полную неспособность урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем. Все потому, что Киев игнорирует не только мирные инициативы со стороны Республик, но также преступные действия собственной армии. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Зеленский (президент Украины, - ред.) не способен контролировать своих боевиков. Если этого не пресечь, ситуация может обернуться страшными последствиями не только для Республик Донбасса, но и подконтрольных Украине территорий, - сказано в заявлении лидера ДНР.

Напомним, вчера от пули украинского снайпера погиб военнослужащий Республики, старший лейтенант Алексей Сиверин. Трагедия случилась вечером в окрестностях села Коминтерново. Денис Пушилин выразил соболезнование родным бойца.

- Киев с попустительством относится к действиям военных преступников, которые дают приказы открывать по нашим позициям огонь. Мы настаиваем, чтобы Украина привлекла к ответственности виновных. Беспредел и самовольство должны быть остановлены, - подчеркнул руководитель страны.

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