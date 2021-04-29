В больницы ЛНР поступили 14 новых машин скорой помощи

В этом году в Республике планируют обновить до 90 процентов автопарка скорой медицинской помощи. Фото: сайт ЦЭМПМК

Больницы ЛНР получили 14 новых автомобилей скорой помощи. Все они переданы в пользование работникам подстанций Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК).

Машины полностью адаптированы для работы в городских условиях и оснащены современным оборудованием.

- Двенадцать автомобилей класса «В», которые предназначены для работы общепрофильных, врачебных и фельдшерских бригад. На таком автомобиле можно оказывать экстренную медицинскую помощь и вести динамическое наблюдение за пациентом, - рассказал подробности и.о. директора Луганского ЦЭМПМК Демьян Пархомчук.

Он также уточнил, что две другие машины - реанимобили класса «С», оборудованные для анестезиологов-реаниматологов, в них даже можно проводить инкубацию трахеи и внутривенный наркоз.

- По сути, это стационар на колесах, потому что в нем оказывают уже специализированную медицинскую помощь, - добавил медик.

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