Первая скрипка Ростовского симфонического оркестра Владимир Филатов выступит в Донецке

Владимир Филатов лауреат международных конкурсов. Фото: Ростовская государственная филармония

В Донецке состоится большой концерт, посвященный 130-летию со дня рождения всемирно известного композитора Сергея Прокофьева. Об этом рассказала на брифинге в Донецком агентстве новостей начальник отдела искусств и международных отношений Министерства культуры ДНР Наталья Камынина.

— Исполняется 130 лет со дня рождения всемирно известного композитора, дирижера, пианиста Сергея Прокофьева. Мы, земляки великого уроженца Донбасса, бесконечно гордимся его колоссальным музыкальным наследием и чтим память о нем, — отметила Камынина.

Концерт состоится 23 апреля в 15.00 на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета А.Б. Соловьяненко. Специальный гость мероприятия – первая скрипка Ростовского академического оркестра, лауреат международных конкурсов Владимир Филатов.

Также с Филатовым на сцене будет выступать академический симфонический оркестр имени Прокофьева Донецкой филармонии, а также симфонический оркестр, хор, балет и солисты «Донбасс Оперы.

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