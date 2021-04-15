В Донецке водитель иномарки сбил двух школьников на пешеходном переходе

Происшествие случилось 14 апреля в Буденновском районе Донецка. Фото: мвдднр.рус

14 апреля в Буденновском районе Донецка водитель иномарки «Toyota Rav 4» наехал на двух подростков 10 и 11 лет. В этот момент школьники переходили проезжую часть улицы 230-й Стрелковой Дивизии по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия оба ребенка были травмированы.

Один из пострадавших подростков после удара об автомобиль «Toyota» упал на другую машину, которая остановилась перед пешеходным переходом.

- Пострадавших детей доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

В Госавтоинспекции Республики призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.