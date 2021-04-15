На трубопроводе под Славянском произошла крупная авария

В коммунальном предприятии «Компания «Вода Донбасса» сообщили о крупной аварии на трубопроводе под Славянском. Фото: «Вода Донбасса»

В коммунальном предприятии «Компания «Вода Донбасса» сообщили о крупной аварии на трубопроводе под Славянском.

- Произошёл разрыв трубопровода диаметром 1400 миллиметров Второго Донецкого водопровода в районе Черевковки. Водовод аварийно остановлен, - заявили в коммунальном предприятии.

Из-за аварии сокращена подача воды в пять городов, которые сейчас находятся под контролем Украины - Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Дзержинск (город Дзержинск, проносивший это название почти 80 лет, после декоммунизации на Украине был переименован в Торецк).

Авария не повлияет на подачу воды жителям Республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на временно исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса» Виталия Кижаева.

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