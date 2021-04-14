На Старобешевскойй ТЭС усилили безопасность

Старобешевская ТЭС расположена к югу от Донецка и на сегодняшний день является крупнейшим энергетическим объектом в ДНР. Фото: ГУП ДНР «Энергия Донбасса»

На четырех энергоблоках Старобешевской ТЭС установили новые датчики - для замера уровня кислорода в топке котла. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР со ссылкой на ведущего инженера по наладке и испытаниям теплоэлектростанции Александра Рысенко.

- Они определяют избыток воздуха в топливе. Причем у каждого котла свои параметры. Своевременные и точные замеры дают возможность предотвратить аварийные ситуации, увеличить КПД котла, позволяют держать также и другие параметры в норме, - цитирует ведомство Рысенко.

Уточняется, что в случае, если датчики покажут недостаточный уровень кислорода, работники станции смогут сразу же откорректировать режим работы котлоагрегата.

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