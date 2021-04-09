В Луганске пройдет конкурс красоты «Мисс ЛНР - 2021»

Финал конкурса пройдет во Дворце культуры имени Ленина. Фото: lgpu.org

В начале лета в Луганске выберут главную красавицу года. Организаторы конкурса «Мисс ЛНР - 2021» уже объявили о приеме заявок от потенциальных участниц. Об этом сообщил руководитель оргкомитета Евгений Мурылев.

- С 8 по 25 апреля объявляем регистрацию на участие в конкурсе «Мисс Луганской Народной Республики 2021». Вся информация и регистрация проходят на официальном сайте конкурса, - рассказал он.

Руководитель оргкомитета уточнил, по каким критериям будут отбирать красавиц.

- Рост от 165 сантиметров, возраст от 18 до 30 лет, отсутствие видимых татуировок, отсутствие фото и видео, порочащих достоинство участницы либо нашего края, и без уголовной ответственности. Прописка (регистрация) значения не имеет, но проживание обязательно на территории ЛНР, - разъяснил он.

Финал конкурса предположительно пройдет в начале июня.

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