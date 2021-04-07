Коронавирус в ДНР: За сутки 157 жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 157 жителей. 10 человек умерли от опасной инфекции. За это время 71 житель вылечился от COVID-19.

- Проведено 462 исследования, из них выявлено 126 случая заболевания (27,3 %) и у 31 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 29871. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 6190 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 21388. Летальных случаев – 2293.

За сутки выявлено 74 случая пневмоний, на 22 случая меньше, чем за предыдущий день. 66 человек госпитализированы. Всего на лечении 1079 пациентов с пневмониями, из них 516 на кислородной поддержке (+22 за сутки).

Также по результатам проведенных 249 исследований с помощью экспресс-тестов выявлено 43 человека, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 744 таких пациента.

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