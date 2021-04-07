Глава ДНР рассказал о расширении гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса

Денис Пушилин рассказал о новых возможностях программы. Фото: Сайт Главы ДНР

Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса будет расширена и распространит свое действие на всех русских и русскоговорящих жителей оставшейся части Украины. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин на сегодняшней пресс-конференции, которая проходит в столице Республики.

- Гуманитарная программа, которая действовала до расширения, уже показала свою эффективность. Порядка 80 тысяч человек за четыре года получили поддержку и помощь по разным направлениям с территории Донецкой области, которая подконтрольна сейчас Украине, - рассказал он.

Теперь помимо уже задействованных механизмов, среди которых - оказание соотечественникам бесплатной медицинской помощи, финансовой поддержки в трудной жизненной ситуации и социальных выплат, программа будет включать в себя новые направления - дополнительную поддержку учителей русского языка и литературы, а также услуги медицинской направленности, как, к примеру, бесплатная реабилитация переболевших ковидом.

Но главное, на что ориентирована гумпрограмма - это поддержка русских и русскоговорящих людей на всей оставшейся территории Украины. Именно в этом ее главная суть, подчеркнул Денис Пушилин.

- Русский человек не только в своем доме должен делать хорошо, но и помочь другому. Иначе он теряет свое самосознание, - подчеркнул Глава Донецкой Народной Республики.

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