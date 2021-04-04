5 апреля синоптики обещают в Донецке дождливую и пасмурную погоду

С утра небо в столице Республики будет затянуто облаками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На протяжении всего дня в Донецке будет стоять облачная погода. После обеда пойдет мелкий дождь, который к вечеру постепенно усилится.

Утром столбики термометров покажут от -1 градуса мороза до +3 тепла. Днем воздух прогреется до 7 градусов выше ноля.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 743-741 мм ртутного столба.

В этот день в народе почитали память преподобного Никона - игумена Киево-Печерского монастыря. У наших предков он считался покровителем шашечной игры. Старики заметили: в этот день зяблик прилетает. Птиц считали носителями примет, в том числе и погодных. Поэтому в старину, как только пернатые возвращались с теплых краев, крестьяне зазывали их на крыльцо, угощали зерном и крошками, льняным семенем. Предки утверждали: если перелетные птицы летят дружной стаей - весна непременно будет хорошей.

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