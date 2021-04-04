130-летие Сергея Прокофьева в Донецке отметили выставкой и большим концертом

Выставленные экспонаты датируются 1940-1950 годами прошлого века. Фото: filarmonia-donetsk.ru

К 130-летию со дня рождения выдающегося уроженца Донбасса, композитора Сергея Прокофьева в Донецкой государственной академической филармонии открыли уникальную выставку. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Здесь представлены более сотни экспонатов, особое место среди которых занимают личные вещи Прокофьева.

- Это легкий шарф в клетку, красный галстук с серо-голубым орнаментом и очки, которые можно увидеть на портретах классика. Рядом, в этой же витрине, находятся керамическая медовница и чашка. В центре, на небольшом возвышении, стоит садовое кресло, на нем - светлая шляпа, - рассказали организаторы.

Выставку предварял концерт из программы Международного фестиваля «Прокофьевская весна», для которого этот год тоже юбилейный. Фестиваль проводится с 1981 года.

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