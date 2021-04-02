В ДНР объявили призыв на военную службу

Указом Главы ДНР предписывается направить на прохождение службы в ряды Народной милиции 200 человек (архивное фото) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Указом Главы ДНР под номером 79 в Республике был объявлен призыв на военную службу. В документе говорится, что на прохождение службы в ряды Народной милиции на срок шесть месяцев направят 200 человек из числа призывников.

- Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 13 февраля 2015 года №08-IHC «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», - говорится в указе, опубликованном на сайте Главы ДНР.

Контроль исполнения указа руководитель государства возложил на военного комиссара Республики Александра Мальковского.

Документ подписан и вступил в силу 25 марта.

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