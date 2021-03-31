Тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях в Донецке повышать не будут

Муниципальный электротранспорт по-прежнему самый доступный Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях Донецка останется прежней. Билет в муниципальном транспорте города все так же будет стоить шесть рублей. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на администрацию города.

- Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях остается прежней - 6 рублей. Повышение стоимости электротранспорта не касается, - цитирует агентство слова собеседницы.

Напомним, проезд в автобусах пригородного и междугороднего сообщения в ДНР подорожает с 1 апреля на 30 процентов. Администрации Донецка, Макеевки, Горловки и Харцызска приняли решение повысить его стоимость в городских маршрутках на 4 рубля.

С изменениями пассажиры могут ознакомиться на официальном сайте госпредприятия «Автовокзалы Донбасса».

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Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики (подробнее)