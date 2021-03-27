В ДНР зарегистрировали еще 199 случаев заболевания коронавирусом

Медики продолжают выявлять новых больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике подтверждены еще 199 случаев заболевания жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 26 марта медики провели 432 исследования, из них выявили 152 случая заболевания, а у 47 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что в указанный период полностью выздоровел и был снят с учета 71 житель Республики, скончались от болезни 9 человек. Кроме того, по результатам экспресс-тестов за сутки выявили 28 пациентов, которые переболели коронавирусом раньше.

Таким образом, сейчас в Республике зарегистрированы 28 603 случая заболевания COVID-19. Продолжают лечение 5 410 пациентов, выздоровели 20 972 человека, умер 2 221 житель ДНР.

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