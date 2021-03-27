В ДНР создали фонд по развитию угольной отрасли

В Республике работают над тем, чтобы программа развития и модернизации угольной отрасли полноценно заработала. Фото: vsednr.ru

Народный Совет ДНР внес изменения в Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса», которыми предусмотрел создание фонда по развитию угольной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба парламента Республики.

- Средства будут использоваться по целевому назначению, а именно для реструктуризации и развития угольной отрасли Республики, что обеспечит модернизацию предприятий угольной промышленности, - пояснила депутат Народного Совета Ирина Дианова.

Полномочия по установлению порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда предлагается возложить на правительство. За данное решение проголосовали 82 депутата парламента.

Документ вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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