За выходные дни на дорогах ДНР пострадали шесть человек

В результате столкновения двух автомобилей пострадал 65-летний водитель «АЗЛК - 412». Фото: gorod-donetsk.com

С 20 по 21 марта на дорогах Донецкой Народной Республики сотрудники ГАИ зафиксировали больше 400 нарушений водителями правил дорожного движения. В том числе 56 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

- За выходные дни были совершены пять ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы. Кроме того, зарегистрированы 12 ДТП, в которых поврежден только автотранспорт, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что в субботу в Кировском районе Макеевки водитель автомобиля «ВАЗ - 212140» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «АЗЛК - 412». В результате аварии пострадал один человек. В этот же день на шоссе «Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка» столкнулись автомобиль «ВАЗ» и мопед «Musstang». Были травмированы водитель и пассажир последнего.

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