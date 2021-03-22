Украина наращивает плотность минных полей в Донбассе

Теперь украинская армия засеивает минами огороды. Фото: пресс-центр «ООС»

В нарушение достигнутых в Минске договоренностей украинские военные продолжают наращивать плотность минных полей в Донбассе.

На сельскохозяйственных землях под поселком Зайцево они расставили более 300 противотанковых мин, а также заминировали дорогу возле села Пищевик, расположенного на юге Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В двух километрах к югу от поселка Зайцево военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ установили 310 противотанковых мин ТМ-62, а на выезде из села Пищевик на обочине автомобильной дороги каратели из 36-й бригады морской пехоты установили 9 противотанковых мин, - рассказали в оборонном ведомстве.

Разведка ДНР также выяснила, что противник установил смешанное минное поле на северо-восточной окраине села Сопино, расположенного под Волновахой.

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