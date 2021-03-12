Бойцы ДНР ответным огнем уничтожили огневую точку украинского нацбатальона

Военнослужащие Донецкой Народной Республики были вынуждены открыть ответный огонь (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе накалена. За сутки украинские экстремисты нанесли в направлении Донецкой Народной Республики пять огневых ударов.

Военнослужащие Республики дали адекватный ответ, подавив одну из огневых точек противника. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

- Боевики 24-го батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация, - ред.) 53-й бригады из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреляли район села Новоласпа на мариупольском направлении. Ответным огнем активность противника была подавлена, потери врага уточняются, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны ВСУ. Защищая Республику от украинской агрессии, боец получил несовместимые с жизнью ранения.

Читайте также

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявления Резникова по Донбассу

Она указала на подмену им понятий (подробнее)