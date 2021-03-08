За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 25 517 жителей

В Республике продолжится вакцинация Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что 7 марта новых случаев заражения выявлено не было.

- 7 марта исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

За все время Covid-19 в Донецкой Народной Республики был выявлен у 25 517 жителей. Из этого числа 17 280 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 2092 летальных случая. Лечение продолжает 6145 пациентов.

Напомним, в течение месяца планируется завершить вакцинацию от коронавируса в ДНР первоочередных категорий граждан, после чего медики приступят к полноценной прививочной кампании для всего населения.

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