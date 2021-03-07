В ДНР заявили, что Украина фактически вышла из Минских соглашений

Денис Пушилин считает, что пропасть между Киевом и Донбассом увеличивается все больше. Фото: denis-pushilin.ru

Украина продолжает саботировать Минские соглашения, хотя официально признавать этого не хочет. Зато активно использует провокации, в том числе на дипломатическом поле. Об этом интернет-изданию «Украина.ру» рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- За 6 лет Киев показывал разные способы саботирования диалога - подмену понятий, лживые, вплоть до противоположных, заявления после переговоров, отсутствие собственной позиции... Все усилия украинской стороны направлены только на деструктив, и это увеличивает пропасть между нами все больше.

Руководитель Республики считает, что Украина уходит от достигнутых ранее соглашений.

- Киев уже фактически вышел из Минских соглашений, но официально признать этого не хочет. Поэтому продолжает излюбленный прием провокаций на всех фронтах. В том числе и дипломатическом, - подчеркнул Денис Пушилин.

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