К 8 Марта в ДНР выпустили тематическую почтовую карточку

Оттиск специального почтового штемпеля № 1 «С праздником, товарищи!» с переводной датой также сделан в виде отрывного календаря. Фото: ГП «Почта Донбасса»

К Международному женскому дню «Почта Донбасса» ввела в обращение тематическую художественную карточку. Об этом сообщили на предприятии Республики.

Она стилизована под советские времена и содержит изображения женщин самых различных рас, что подчеркивает интернациональный статус праздника. Кроме того, на знаке почтовой оплаты размещены надпись «мир» на 6 языках и подснежники. В общую композицию также включен герб ДНР, год выпуска марки и ее номинал.

- На обороте карточки изображен лист отрывного календаря, знакомого всем с советских времен, с обозначенной на нем датой праздника, - рассказали почтовики.

Карточка стоит 50 рублей и выпущена тиражом в тысячу экземпляров.

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