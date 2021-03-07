В ЛНР предупредили о штормовом ветре

Даже обычные погодные явления иногда могут представлять опасность Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Резкое усиление ветра – местами до 18 метров в секунду – ожидают в Луганской Народной Республике сегодня днем. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Днем 7 марта в Луганске и местами на территории Республики ожидаются мощные порывы ветра до 15-18 метров в секунду, - предупредили синоптики.

Напомним, что при усилении ветра свыше 14 метров в секунду Центр гидрометеорологии объявляет штормовое предупреждение. Такое резкое изменение погодных условий синоптики обычно относят к желтому уровню опасности. Согласно международным стандартам, это считается потенциально опасной погодой, способной создать неудобства для населения и работы хозяйственного комплекса.

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