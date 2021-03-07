В ЛНР медикам продлят выплаты за работу с больными коронавирусом

Нагрузка на медиков сейчас увеличилась в разы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике продлили выплаты медработникам, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом на брифинге в Доме правительства рассказала министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- Решением правительства будут продлены выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмониями, - сказала министр.

Напомним, в октябре прошлого года Наталия Пащенко сообщила, что медработники в ЛНР получат денежную надбавку к зарплате за работу с больными COVID-19, а Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР поддержала инициативу Минздрава законодательно закрепить за работниками сферы здравоохранения эти выплаты.

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