В ЛНР заявили, что действиями Кравчука Минский переговорный процесс обречен буксовать и дальше

Владислав Дейнего сделал заявление. Фото: ЛИЦ

При сохранении сегодняшней «переговорной тактики» главы украинской делегации в Контактной группы Леонида Кравчука - рассчитывать на положительную динамику не приходится. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Действиями Кравчука Минский переговорный процесс обречен буксовать и дальше, - заявил он. - Следует отметить весьма странную логику. Если господину Кравчуку не нужна помощь посредников в достижении с представителями Республик договоренностей по урегулированию конфликта, почему он и его представители прямо игнорируют любые наши предложения и интересы, как это делала вся киевская власть с 2014 года, спровоцировав тот самый «какой-то внутренний конфликт»?

Министр иностранных дел ЛНР отметил, что координаторам- представителям ОБСЕ - надлежит дать должную оценку всем тезисам Кравчука:

- И «идите вон к чертовой матери», и «никаких комментариев ни к каким проектам других участников переговоров Украина давать не будет, и никаких комментариев к своим предложениям не примет» — позиции, высказанной на заседании Контактной группы 3 марта, - сказал Владислав Дейнего.

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