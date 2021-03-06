Соведущей известного доктора была врач-психолог Галина Фирсова. Фото:Донецкая филармония

Всемирно известный ожоговый хирург Эмиль Фисталь выпустил сборник своих стихов «Рифмы и ритмы в медицине». Тех самых, которые читает на своих творческих вечерах «Музыка для здоровья» в филармонии.

Автор в 82 года не только руководит крупным медицинским центром, но и лечит пациентов, а также преподает в Донецком медицинском университете.

- Естественно, что заниматься творчеством становится все сложнее – не хватает уже и времени, и сил. Поэтому я решил опубликовать то, что накопилось в стихотворном стиле, - сказал «КП» Эмиль Яковлевич.

В книге также есть стихи, посвященные автору его друзьями, коллегами и благодарными пациентами.

Эмиль Фисталь – директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, доктор медицинских наук, профессор. В 2008 году стал первым в истории Украины лауреатом премии «Призвание», которая вручается лучшим врачам России. Герой труда ДНР. Женат, отец троих детей и дедушка семерых внуков.

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