Погода в Донецке на день: 4 марта температура воздуха прогреется до +8

Температура воздуха прогреется до +8 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В четверг, 4 марта, погода в столице Донецкой Народной Республики будет прохладной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от -3 градусов до +8 градусов.

- Ясная погода в Донецке может к вечеру смениться на пасмурную, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет +1 градус ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до +8 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует три градуса выше ноля.

Скорость ветра до 6,4 метра в секунду.

Народный прогноз: Ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета

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