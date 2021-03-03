В Донецке задержали грабителя почтового отделения

Грабитель причинил ущерб на сумму около 80 тысяч рублей. Фото: ГП Почта Донбасса (архив)

В Куйбышевском районе Донецка задержали ранее судимого 22-летнего местного жителя. Его изобличили в краже из отделения почты. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Злоумышленник при помощи заранее принесенного лома повредил окно и незаконно проник в отделение почты, откуда похитил денежные средства, карты оплаты услуг мобильной связи номиналом 50 и 100 рублей, а также сим-карты, - рассказали полицейские.

В МВД ДНР отметили, что причиненный «Почте Донбасса» материальный ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Грабителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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