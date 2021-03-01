Украинские боевики нанесли минометный удар по Сигнальному Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 1 марта, вечером в Сигнальном, что к югу от Донецка, массированным минометным обстрелом украинской стороны повреждены жилые дома и хозпостройки. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Разрушения зафиксированы на улице Пушкина, 7, 8, 9; улице Пионерской, 6, 8, 9, 12 и улице Советской, 12. В трех случаях повреждено остекление, еще в трех - хозпостройки и в двух - ворота.

Сейчас в Донбассе перемирие действует формально. Вместе с тем, документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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