3 марта в Луганске, Чернухино и Ровеньках будет приостановлено телерадиовещание. Фото: Луганск 24

ГП «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» частично приостановит вещание в трех населенных пунктах ЛНР в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сегодня сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций.

В Луганске 3 марта с 08.00 до 14.00 будет отсутствовать вещание телеканала «Мир», а 2 и 4 марта в это же время радиостанций «Вести плюс» и «Казачье радио» соответственно.

В Чернухино 3 марта с 08.00 до 14.00 будут отсутствовать первый и пятый мультиплексы эфирного цифрового телерадиовещания (29 телепрограмм и 6 радиопрограмм).

В Ровеньках 3 марта с 08.00 до 14.00 будет приостановлено вещание телеканала «СТС».

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