Киев блокирует поставки гуманитарной помощи в ДНР

Из-за провокаций Украины Красный Крест уже приостанавливал отправку гуманитарных конвоев в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Киевские войска обстреливают поселок Еленовку, чтобы не допустить проезда в ДНР гуманитарных грузов Красного Креста и ООН. Об этом заявила полномочный представитель Республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел страны Наталья Никонорова.

- Зная о транзите гуманитарных конвоев, украинская сторона устроила тщательно спланированную акцию, два дня подряд обстреливая Еленовку, где через пропускной пункт на территорию Республики должен был заехать гумконвой, - отметила министр.

Она заявила, что эти обстрелы нельзя считать случайными, поскольку накануне украинская сторона проинформировала международные организации о невозможности доставки грузов через КПВВ под Донецком из-за якобы нестабильной ситуации. Хотя в то время обстановка в районе Еленовки была еще спокойной.

- Расцениваем это как цинизм, противоречащий всем международным нормам и принципам, - отметила полпред.

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