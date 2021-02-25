Жителей Донбасса ожидают засухи и суховеи

Суховеи - настоящая беда для фермеров Фото: Надежда ДАЦЮК

По прогнозам метеорологов, в ближайшие годы нам придется страдать от сухой жары и ветров из степей Казахстана.

- Суховеи, которые еще в советское время сделали Донбасс зоной рискованного земледелия, участятся и станут продолжительней, -считает биофизик, к.ф.н. Владимир Еремеев. - Опубликован целый ряд научных статей, касающихся изменения климата, где Донбассу предречена не слишком веселая жизнь: засухи будут все чаще и чаще. Впрочем, нам, по мнению климатологов, хотя бы не грозит затопление, как Санкт-Петербургу.

Пусть не наводнение, так другие беды не обойдут: выпадения града усилятся и частота этого природного явления будет выше весной и осенью.

Горожанам придется страдать от жары и пыли, а вот сельхозпроизводителям пророчат убытки – прогнозируется преждевременное созревание яровых сельскохозяйственных культур и снижение их урожайности.

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