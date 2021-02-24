25 февраля в Донецке будет облачно с пояснениями, мелкий мокрый снег

25 февраля в Донецке пойдет мелкий мокрый снег Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 25 февраля будет облачно с пояснениями. Мелкий мокрый снег.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минус двух до минус четырех градусов.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Алексия, чудотворца. В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель - летом будет хорошо ловиться рыба. С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хлеборода. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.

По прогнозам синоптиков, 26 февраля в Донецке и ДНР будет облачно с прояснениями, + 4 градуса.

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