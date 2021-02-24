Почему КПП «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» в ЛНР закрыты

Мария Ковшарь рассказала, почему КПП «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» закрыты. Фото: ЛИЦ

Киев в очередной раз нагло обманывает простых граждан, пытаясь оправдать свой отказ по реальному открытию пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое». Об этом сообщила пресс-секретаря делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

Украинская делегация в Контактной группе выложила фото автобусов-челноков, которые якобы ждут «начала работы» на двух пунктах пропуска.

- Сразу отмечаем: эти автобусы не ждут никакого «начала работы», потому что начать реально работать они не могут без открытия самих пунктов пропуска. Киев это прекрасно знает, - акцентировала внимание Мария Ковшарь.

Любые пограничные пункты пропуска могут функционировать только тогда, когда есть предварительное согласование с двух сторон всех деталей работы. Именно от такого согласования Украина всячески уклоняется.

- Мы в очередной раз подчеркиваем, что Луганская Народная Республика все свои обязательства выполнила и полностью готова к началу работы пунктов пропуска. Но реально функционировать они не могут до тех пор, пока Украина не согласует с нами технические параметры и назначение этих пунктов пропуска, - подчеркнула пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе.

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