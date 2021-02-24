МИД ЛНР: Киев продолжает полностью игнорировать Донбасс

Киев продолжает игнорировать Донбасс Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Представители Украины на состоявшемся 23 февраля заседании Генеральной ассамблеи ООН показали, что они продолжают полностью игнорировать Донбасс и манипулировать фактами. Об этом сегодня заявили в Министерстве иностранных дел ЛНР.

- Представитель Украины рассказал, как они семимильными шагами «выполняют» Минск, при этом не говоря ничего конкретного - сказать-то реально нечего. От диалога с Республиками Донбасса они, как это сложилось в последнее время, отказываются, но уже публично, - говорится в сообщении МИД ЛНР.

В МИД указали на то, что представитель Евросоюза высказался в поддержку позиции Украины, однако при этом призвал прекратить блокирование открытия пункта пропуска в Счастье для гуманитарных миссий.

- Видимо, не совсем разобравшись, перепутал пункты пропуска «Первомайск-Золотое» и «Луганск-Счастье», и поддержал ЛНР в стремлении преодолеть блокирование Украиной пропуска гуманитарных грузов в Счастье, но, в любом случае, такая поддержка должна повлиять на Украину, - сказали в МИД.

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