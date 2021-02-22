В ДНР обещают затормозить рост цен на курятину

В течении трех месяцев должна упасть стоимость яиц. ФОТО: Архив "КП"

В Республике произошел плавный, но чувствительный рост цен на мясо курицы – на 20-40 рублей. Подорожали также яйца – на 10 -15 рублей.

- Новогодние праздники прошли, но цены и не думают снижаться! – возмущается дончанка Елена Самсоненко. Получается, свинина почти сравнилась с курицей.

Курятина собственного производства на прилавках есть и в Минагропроме ДНР озаботились вопросом, почему цены именно такие?

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты пришли к выводу, что подорожали импортные компоненты комбикормов. Но более цены расти не должны – на совещании в Минагропроме пообещали стоимость курятины заморозить до 1 мая. Потом цена традиционно снижается под действием сезонных факторов.

Также населению пообещали «двухэтапное снижение оптовых отпускных цен в течении трёх месяцев» на яйцо.

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