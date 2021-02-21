На копанке в Макеевке погибли два человека

Два человека погибли на нефункционирующей горной выработке. Фото: ЛИЦ (архив)

На нефункционирующей горной выработке в поселке Красная Звезда, что в Макеевке погибли два человека. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- Двадцатого февраля в макеевском поселке Красная Звезда на нефункционирующей горной выработке произошла гибель двух человек – 1989 и 1990 годов рождения, - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве рассказали, что горноспасатели замеряли газовую обстановку и эвакуировали тела погибших на поверхность. В МЧС Республики добавили, что было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - отметили в МЧС ДНР.

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