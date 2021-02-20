При погрузке гаубицы в Рубежном погиб украинский солдат

ВСУ продолжают нести небоевые потери. Фото: штаб «ООС»

19 февраля на железнодорожной станции в Рубежном при погрузке военной техники погиб военнослужащий 1-го гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 26-й отдельной артиллерийской бригады солдат Козенко. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Солдата ВСУ придавило 152-миллиметровой самоходной гаубицей «Мста-С», которая перевернулась при погрузке на платформу, - рассказал пресс-офицер оборонного ведомства Иван Филипоненко.

Он также добавил, что украинскому командованию не удалось замять данное происшествие, так как отбытие бригады проходило под пристальным наблюдением военной прокуратуры и СБУ. Как оказалось, ранее в подразделении были выявлены множественные факты нарушения дисциплины, которые и стали причиной для ротации подразделения.

Читайте также

Генерал ВСУ: Донбасс уже невозможно разминировать полностью

В Украине признали, что не могут точно установить расположение своих минных полей (подробнее)