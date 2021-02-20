В ДНР собрали 8 тонн подарков для защитников Республики

Самые дорогие сердцу солдата - поздравления от детишек. Фото: НМ ДНР
Больше 8 тонн подарков собрали жители ДНР ко Дню защитника Отечества. Их подготовили для военнослужащих в рамках акции «Посылка солдату», организованной активистами общественного движения «Донецкая Республика». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
- В преддверии Дня защитника Отечества передали больше 8 тонн подарков военнослужащим Народной милиции ДНР. Всевозможные угощения, а также детские рисунки с теплыми пожеланиями и словами поддержки направили бойцам подразделения на северных рубежах Республики, - рассказали общественники.
Уточняется, что в передаче посылок солдатам участвовали замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.
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