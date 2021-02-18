«Почта Донбасса» выпустила маркированную карточку, которую посвятила Красной Армии

Карточка «День защитника Отечества» открыла серию выпусков, посвященную советским праздникам. Фото: postdonbass.com

Сегодня, 18 февраля, «Почта Донбасса» открыло серию «Советские праздники» выпуском маркированной карточки. Ее посвятили Дню защитника Отечества.

Лицевую сторону двусторонней маркированной художественной почтовой карточки № 6 «День защитника Отечества» украшает почтовая марка № 8 «23 февраля». Она стилистически выполнена в форме Красной звезды, которая являлась символом Красной армии. На знаке почтовой оплаты зафиксирована памятная дата «23 февраля 1918», считающаяся днем рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В композицию включены изображение герба ДНР, год выпуска и стоимость марки – 24 рубля. На фоне – щит, георгиевская лента и лавровая ветвь. На обороте — лист популярного в советскую эпоху отрывного календаря. Цена карточки — 50 рублей. Тираж — тысяча экземпляров.

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