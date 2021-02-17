В Донецке на водоеме погиб мужчина

От МЧС ДНР привлекалось: 1 единица техники, 6 человек личного состава Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера, 16 февраля, в Петровском районе Донецка группа спасателей извлекла из местного водоема тело мужчины. Личность погибшего пока неизвестна. Об этом сообщили пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

Тело мужчины нашли у берега водоема у шахты имени Челюскинцев. Чтобы достать его из воды спасателям понадобилось специальное снаряжение. При помощи шанцевого инструмента они прорубили лед. Только после этого удалось извлечь тело, которое находилось во льду.

Напомним, что в последние дни погодные условия на территории ДНР нестабильны. Из-за частых перепадов температур началось таяние льда на водоемах, так что любителям зимней рыбалки стоит быть осторожнее. В свою очередь в спасательном ведомстве и вовсе рекомендуют гражданам не выходить на лед даже под предлогом рыбалки.