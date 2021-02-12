Легенда Донецкого дзюдо Юрий Зусер скончался на 92-м году жизни

Юрий Михайлович Зусер навсегда оставил свое имя в спортивной летописи Донбасса. Фото: Минспорта ДНР

На 92-м году жизни не стало Заслуженного тренера по дзюдо и самбо, Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины, Мастера спорта СССР Юрия Михайловича Зусера.

Юрий Зусер родился 28 декабря 1929 года в городе Сталино (ныне Донецк). После окончания Великой отечественной войны он стал заниматься классической борьбой. Тренерской же работой занялся уже после армии. В 60-е годы сначала тренировал борцов самбо в «Динамо», а в 70-е основал в Донецке первую секцию дзюдо.

Взгляды Юрия Зусера на принципы воспитания спортсменов остаются ключевыми в работе с молодыми талантами по сей день. Он всегда считал, что спорт должен существовать ради чемпионских званий и наград. Первостепенное назначение спорта – вырастить здорового, сильного человека и воспитать в нем волю, мужество, целеустремленность.

Для многих своих воспитанников Юрий Михайлович стал вторым отцом. Он не понаслышке знал, что значит безотцовщина, набирал в свои группы детей из трудных семей и воспитывал в них не только выносливость, но и высокоморальные человеческие качества.

Юрий Михайлович закрепил себя в спортивной летописи Донецка. За свою трудовую деятельность он подготовил больше 200 мастеров спорта по дзюдо и самбо. Его именем назвали Международный турнир по дзюдо, который проводился в Донецке с начала 90-х годов. Сейчас он является эталоном преданности своему делу и примером для подражания подрастающему поколению.